Максим Михайлов: "Сейчас талантливых ребят для сборной России у нас много"

Диагональный сборной России Максим Михайлов в интервью "Известиям" отметил, что не боится конкуренции.

– Вас не удивило, что сборная России с большим количеством молодежи сейчас уверенно выиграла Лигу наций?

– Да, сейчас талантливых ребят у нас много. Тем более часть из них уже имеет солидный международный опыт. И показала свой класс в Лиге наций, особенно в финальном раунде и решающем матче с США (3:1) на их площадке.

– Вас не пугает такая конкуренция?

– Нет, конечно. Это здорово, что сейчас есть столько ребят для сборной. Такая конкуренция подстегивает и нас, людей, которые уже долгое время выступают за национальную команду. Без молодых волейболистов высокого класса мы бы уже остановились в развитии, и ничего хорошего из этого не вышло бы.