«Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом»

В Санкт-Петербурге состоялся матч чемпионата мужской волейбольной суперлиги , в котором местный «Зенит» на своей площадке уступил новосибирскому «Локомотиву».

Встреча завершилась поражением петербургского клуба на тай-брейке.

В турнирной таблице суперлиги «Зенит» занимает 4-е место, набрав 33 очка в 16 матчах. «Локомотив» идет на 2-й строчке: 40 очков после 15 игр.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

18-й тур

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Локомотив Н (Новосибирск) — 2:3 (21:25, 18:25, 26:24, 25:23, 16:18)

20 февраля.