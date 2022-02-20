Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 20:46

«Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом»

Иван Шитик
Корреспондент

В Санкт-Петербурге состоялся матч чемпионата мужской волейбольной суперлиги , в котором местный «Зенит» на своей площадке уступил новосибирскому «Локомотиву».

Встреча завершилась поражением петербургского клуба на тай-брейке.

В турнирной таблице суперлиги «Зенит» занимает 4-е место, набрав 33 очка в 16 матчах. «Локомотив» идет на 2-й строчке: 40 очков после 15 игр.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

18-й тур

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Локомотив Н (Новосибирск) — 2:3 (21:25, 18:25, 26:24, 25:23, 16:18)

20 февраля.

ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Локомотив (Новосибирск)
0
Читайте также
Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо-Ак Барс» в гостях победило «Уралочку-НТМК»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости