«Локомотив» на тай-брейке победил «Ленинградку»

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«Локомотив» на тай-брейке победил «Ленинградку» в матче 7-го тура женской суперлиги по волейболу.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

7-й тур

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Локомотив К (Калининградская область) — 2:3 (25:20, 25:19, 21:25, 21:25, 12:15)

Динамо-Ак Барс (Казань) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:10, 25:22, 25:15)

Протон (Саратов) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:0 (25:11, 25:19, 25:18)

Динамо-Метар (Челябинск) — Минчанка (Минск) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:21)