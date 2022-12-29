«Ленинградка» победила «Заречье-Одинцово» в женской суперлиге
«Ленинградка» в четырех сетах победила «Заречье-Одинцово» в матче волейбольной женской суперлиги.
Команда из Санкт-Петербурга одержала 10-ю победу в сезоне и занимает третье место в турнирной таблице.
«Заречье» располагается на предпоследней, 13-й строчке, имея в активе только 3 победы.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
13-й тур
Ленинградка (Санкт-Петербург) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:1 (25:14, 21:25, 26:24, 25:22)
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