Казанское «Динамо» на выезде победило «Енисей» в матче женской волейбольной суперлиги. Встреча закончилась победой гостей в трех сетах.

Казанская команда с 23 победами в 25 матчах лидирует в турнирной таблице чемпионата страны. «Енисей» располагается на девятой позиции, одержав 8 побед в 25 встречах.

«Динамо-Ак Барс» стало победителем регулярного чемпионата в третий раз подряд.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

25-й тур

Енисей (Красноярск) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 0:3 (19:25, 28:30, 23:25)

4 апреля.