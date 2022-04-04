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Сегодня, 16:42

Казанское «Динамо» на выезде победило «Енисей»

«Динамо-Ак Барс» стало победителем регулярного чемпионата женской суперлиги
Иван Шитик
Корреспондент
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Казанское «Динамо» на выезде победило «Енисей» в матче женской волейбольной суперлиги. Встреча закончилась победой гостей в трех сетах.

Казанская команда с 23 победами в 25 матчах лидирует в турнирной таблице чемпионата страны. «Енисей» располагается на девятой позиции, одержав 8 побед в 25 встречах.

«Динамо-Ак Барс» стало победителем регулярного чемпионата в третий раз подряд.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

25-й тур

Енисей (Красноярск) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 0:3 (19:25, 28:30, 23:25)

4 апреля.

ВК Динамо (Казань)
ВК Енисей
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