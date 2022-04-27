Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 22:09

Калининградский «Локомотив» вышел в финал женского чемпионата России по волейболу, где сыграет с «Уралочкой»

Калининградский «Локомотив» вышел в финал женского чемпионата России по волейболу
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» во втором матче полуфинала женского чемпионата России по волейболу.

Команда из Калининграда одержала победу в четырех сетах — 25:22, 25:18, 24:26, 25:18.

«Локомотив» выиграл серию у «Динамо» со счетом 2-0 и вышел в финал чемпионата России, где сыграет с «Уралочкой».

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала

Локомотив К (Калининградская область) — Динамо М (Москва) — 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:18)

0
Читайте также
Нелегальная торговля была главным заработком в сборной СССР: первые челночники — это спортсмены
«Теперь с русскими покончено». Сбежавший из КХЛ «Йокерит» учится жить без России, но клубу грозят санкциями «за связь с Путиным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Уралочки» — о выходе в финал чемпионата России: «Посмотрим, что получится, мы свой план уже выполнили»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости