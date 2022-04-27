Калининградский «Локомотив» вышел в финал женского чемпионата России по волейболу, где сыграет с «Уралочкой»

Калининградский «Локомотив» вышел в финал женского чемпионата России по волейболу

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» во втором матче полуфинала женского чемпионата России по волейболу.

Команда из Калининграда одержала победу в четырех сетах — 25:22, 25:18, 24:26, 25:18.

«Локомотив» выиграл серию у «Динамо» со счетом 2-0 и вышел в финал чемпионата России, где сыграет с «Уралочкой».

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала

Локомотив К (Калининградская область) — Динамо М (Москва) — 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:18)