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Сегодня, 20:35

Тренер «Уралочки» — о выходе в финал чемпионата России: «Посмотрим, что получится, мы свой план уже выполнили»

Тренер «Уралочки» Карполь высказался о выходе команды в финал чемпионата России
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь прокомментировал выход команды в финал женского чемпиона России по волейболу.

«Я удовлетворен игрой команды, как и в прошлый раз в Казани. Сегодня получилась очень интересная игра. Мы не выходили в финал уже шесть лет, но за это время ниже четвертого места не опускались, все нормально. У меня нет предпочтений по сопернику в финале, единственное, в Москву ближе лететь. Будем играть, посмотрим, что получится, мы свой план уже выполнили», — приводит слова главного тренера ТАСС.

«Уралочка» в среду со счетом 3-0 победила казанское «Динамо — Ак Барс», выиграв серию до двух побед (2-0), и вышла в финал чемпионата России.

Соперником команды в финале станет победитель пары между калининградским «Локомотивом» и московским «Динамо».

Источник: https://tass.ru/sport/14498931
Волейбол
ВК Уралочка-НТМК
Николай Карполь
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