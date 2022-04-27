Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь прокомментировал выход команды в финал женского чемпиона России по волейболу.

«Я удовлетворен игрой команды, как и в прошлый раз в Казани. Сегодня получилась очень интересная игра. Мы не выходили в финал уже шесть лет, но за это время ниже четвертого места не опускались, все нормально. У меня нет предпочтений по сопернику в финале, единственное, в Москву ближе лететь. Будем играть, посмотрим, что получится, мы свой план уже выполнили», — приводит слова главного тренера ТАСС.

«Уралочка» в среду со счетом 3-0 победила казанское «Динамо — Ак Барс», выиграв серию до двух побед (2-0), и вышла в финал чемпионата России.

Соперником команды в финале станет победитель пары между калининградским «Локомотивом» и московским «Динамо».