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Новости   //    Волейбол   //    Россия

Хавелкова не останется в «Динамо»

12:22
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Доигровщица Хелена Хавелкова покидает «Динамо». Стороны не будут продлевать контракт, сообщает Twitter бело-голубых.

31-летния волейболистка провела в московском клубе два сезона. В составе «Динамо» она стала чемпионкой России, обладательницей Кубка и Суперкубка страны.

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