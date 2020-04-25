Хавелкова не останется в «Динамо»
12:22
Доигровщица Хелена Хавелкова покидает «Динамо». Стороны не будут продлевать контракт, сообщает Twitter бело-голубых.
Спасибо за все, Хелена! Удачи в новой команде!— Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) (@vldinamo) April 24, 2020
D?ky za v?echno, Helena! Hodn? ?t?st? v nov?m t?mu!
По истечении сезона 2019/20 Хелена Хавелкова покидает московское «Динамо», проведя в команде два сезона. #vldinamo #Динамо #Сезон_2020 #Спасибо_за_все pic.twitter.com/i1dYfews4f
31-летния волейболистка провела в московском клубе два сезона. В составе «Динамо» она стала чемпионкой России, обладательницей Кубка и Суперкубка страны.