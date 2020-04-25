Хавелкова не останется в «Динамо»

Спасибо за все, Хелена! Удачи в новой команде!

D?ky za v?echno, Helena! Hodn? ?t?st? v nov?m t?mu!



По истечении сезона 2019/20 Хелена Хавелкова покидает московское «Динамо», проведя в команде два сезона. #vldinamo #Динамо #Сезон_2020 #Спасибо_за_все pic.twitter.com/i1dYfews4f