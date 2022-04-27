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Сегодня, 17:50

Команда «Уралочка-НТМК» стала первым финалистом чемпионата России

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Ак Барс» во втором матче полуфинальной серии женского чемпионата России по волейболу.

Игра завершилась со счетом 3-0 (25:17, 25:14, 25:22) в пользу волейболисток «Уралочки», которые выиграли серию до двух побед со счетом 2-0 и первыми вышли в финал турнира.

Соперником команды из Свердловской области в финале станет победитель пары «Локомотив» — «Динамо». Счет в серии 1-0 в пользу «Локо». Вторая игра пройдет сегодня, 27 апреля, начало — в 20:00 (мск).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 3:0 (25:17, 25:14, 25:22)

Волейбол
ВК Уралочка-НТМК
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