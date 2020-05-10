Главный тренер «Локомотива» продлил контракт с новосибирским клубом

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов продлил контракт с новосибирским клубом. Новое соглашение рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт клуба.

Болгарский специалист пришел в новосибирский «Локомотив» в 2016 и за один сезон смог завоевать со своей новой командой медали во всех турнирах, в которых участвовали «железнодорожники»: победа в Кубке Сибири и Дальнего Востока, «серебро» Кубка России, «бронза» чемпионата России. На протяжении регулярного чемпионата новосибирцы не покидали тройку лидеров в турнирной таблице.

На следующий год «Локомотив» пробился в «Финал четырех» Кубка России, в Лиге чемпионов дошел до стадии «Финала шести». Уже в следующем сезоне новосибирцы, заняв пятое место по итогам Чемпионата России, вернулись в еврокубки. В Кубке Сибири и Дальнего Востока «железнодорожники» стали вторыми.

В прошедшем сезоне «Локомотив» под руководством Пламена Константинова впервые стал чемпионом России, выиграв при этом впервые и регулярный чемпионат. «Железнодорожники» вернули себе звание лучшей команды Сибири и Дальнего Востока, а в Кубке ЕКВ дошли до полуфинальной стадии.