«Факел» победил «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Кузбасс» переиграл «Белогорье»

В рамках 10-го тура Париматч суперлиги состоялись несколько матчей мужских команд. «Зенит» из Санкт-Петербурга на своей площадке уступил «Факелу» в трех сетах. «Кузбасс» также в трех сетах победил «Белогорье».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

10-й тур

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Факел (Новый Уренгой) — 0:3 (20:25, 20:25, 17:25)

21 ноября.

Кузбасс (Кемерово) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:17, 25:19, 25:13)

21 ноября.

Нефтяник (Оренбург) — Урал (Уфа) — 2:3 (17:25, 18:25, 29:27, 25:19, 17:19)

21 ноября.

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — АСК (Нижний Новгород) — 2:3 (20:25, 25:22, 25:20, 23:25, 11:15)

21 ноября.

Локомотив Н (Новосибирск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:0 (25:21, 25:20, 25:20)

21 ноября.