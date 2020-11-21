«Факел» победил «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Кузбасс» переиграл «Белогорье»
В рамках 10-го тура Париматч суперлиги состоялись несколько матчей мужских команд. «Зенит» из Санкт-Петербурга на своей площадке уступил «Факелу» в трех сетах. «Кузбасс» также в трех сетах победил «Белогорье».
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
10-й тур
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Факел (Новый Уренгой) — 0:3 (20:25, 20:25, 17:25)
21 ноября.
Кузбасс (Кемерово) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:17, 25:19, 25:13)
21 ноября.
Нефтяник (Оренбург) — Урал (Уфа) — 2:3 (17:25, 18:25, 29:27, 25:19, 17:19)
21 ноября.
Югра-Самотлор (Нижневартовск) — АСК (Нижний Новгород) — 2:3 (20:25, 25:22, 25:20, 23:25, 11:15)
21 ноября.
Локомотив Н (Новосибирск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:0 (25:21, 25:20, 25:20)
21 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
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