«Факел» нанес первое поражение «Динамо» в сезоне

«Факел» из Нового Уренгоя одержал победу над московским «Динамо» в перенесенном матче девятого тура мужской Париматч суперлиги.

Для «Динамо» это поражение стало первым в нынешнем сезоне чемпионата России.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

9-й тур

Факел (Новый Уренгой) — Динамо М (Москва) — 3:1 (25:19, 25:20, 21:25, 25:21)

7 декабря.

12-й тур

Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Кузбасс (Кемерово) — 1:3 (20:25, 26:24, 20:25, 22:25)

7 декабря.

Локомотив Н (Новосибирск) — Урал (Уфа) — 3:0 (26:24, 25:16, 25:23)

7 декабря.