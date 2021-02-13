«Динамо» уступило «Факелу» и потерпело второе поражение в сезоне
20:33
Лидер чемпионата России по волейболу среди мужских команд «Динамо» потерпело второе поражение в сезоне. Московский на своей площадке в четырех сетах уступил «Факелу».
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
22-й тур
Динамо М (Москва) — Факел (Новый Уренгой) — 1:3 (23:25, 23:25, 25:20, 23:25)
13 февраля.
Нефтяник (Оренбург) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (13:25, 17:25, 16:25)
13 февраля.
Урал (Уфа) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:23, 25:23, 24:26, 25:15)
13 февраля.
Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:1 (31:33, 25:23, 25:18, 25:22)
13 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
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