«Динамо» уступило «Факелу» и потерпело второе поражение в сезоне

Лидер чемпионата России по волейболу среди мужских команд «Динамо» потерпело второе поражение в сезоне. Московский на своей площадке в четырех сетах уступил «Факелу».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

22-й тур

Динамо М (Москва) — Факел (Новый Уренгой) — 1:3 (23:25, 23:25, 25:20, 23:25)

13 февраля.

Нефтяник (Оренбург) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (13:25, 17:25, 16:25)

13 февраля.

Урал (Уфа) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:23, 25:23, 24:26, 25:15)

13 февраля.

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:1 (31:33, 25:23, 25:18, 25:22)

13 февраля.