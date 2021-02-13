Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

«Динамо» уступило «Факелу» и потерпело второе поражение в сезоне

20:33
Теги:

Лидер чемпионата России по волейболу среди мужских команд «Динамо» потерпело второе поражение в сезоне. Московский на своей площадке в четырех сетах уступил «Факелу».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

22-й тур

Динамо М (Москва) — Факел (Новый Уренгой) — 1:3 (23:25, 23:25, 25:20, 23:25)

13 февраля.

Нефтяник (Оренбург) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (13:25, 17:25, 16:25)

13 февраля.

Урал (Уфа) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:23, 25:23, 24:26, 25:15)

13 февраля.

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:1 (31:33, 25:23, 25:18, 25:22)

13 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир