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13 марта, 21:15

Вербов – о Волкове: «Ученик – громко сказано, режет слух. Но я рад что похожая философия дает плоды»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов в интервью «СЭ» поделился мнением о работе начинающего тренера Александра Волкова в «Белогорье».

Ранее как игрок Александр выступал в «Зенит-Казань» под руководством Вербова.

«Ученик – громко сказано. Режет слух даже как-то. Лучше, конечно, у него самого спросить. Но в любом случае я рад, что та философия и похожая система работы дает свои плоды. А по игре заслуженный результат, они играли лучше, подготовились лучше. Мы не делим игры так, что проиграли игроки или тренер. Проиграли мы все вместе. И Белгород как коллектив оказался лучше нас. Работа над ошибками сделана, двигаемся дальше, ждем возможности еще раз с ними сыграть. Надеюсь, такая еще выпадет. Не знаю, на какой стадии конкретно, но есть ощущение, что еще пересечемся по ходу сезона.

Эти поражения помогли нам встать на землю, а не летать где-то в облаках. После первого поражения мы сделали выводы, поменяли настрой в какой-то степени и подходы ко многим вещам, что после второй неудачи. Я уже говорил: поражения необходимы, чтобы на них учиться и делать правильные выводы. Зачастую пелена образуется на глазах, когда все слишком хорошо. Когда ты видишь, что тренерский штаб видит, что мы играем не очень здорово по статистике и качеству игры, но результат все равно достигается, то сложнее до игроков донести, что не так, им непонятно. Когда ты проигрываешь, то уже легче донести, объяснить, сделать выводы», – сказал Вербов.

«Белогорье» Волкова дважды обыграло «Зенит-Казань» Вербова по ходу регулярного чемпионата.

Полностью интервью Алексея Вербова читайте на сайте «СЭ».

 

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
Александр Волков (волейбол)
Алексей Вербов
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