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В Греции задержали 424 человека после нападения фанатов на сотрудников полиции

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Вчера, 7 декабря, около 150 фанатов атаковали полицейских во время игры чемпионата Греции по волейболу между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом», сообщает телекомпания ERT.

По информации источника, фанаты, покинувшие сектор во время встречи, напали на сотрудников полиции, которые находились снаружи арены. Болельщики применяли сигнальные ракеты и бутылки с зажигательной смесью.

Сообщается, что одному из стражу порядка перерезало бедренную артерию сигнальной ракетой, выпущенной одним из нападавших. Пострадавший находится в критическом состоянии в больнице.

Позже греческая полиция заявила о 424 задержанных. Расследование ситуации продолжается.

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