Женская сборная России в первом матче отбора Евро-2021 уступила Боснии и Герцеговине

Женская сборная России в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 уступила Боснии и Герцеговине со счетом 69:70 (14:19, 23:11, 15:19, 17:21).

В игре группы C, которая прошла в Оренбурге, самой результативной в составе россиянок стала Мария Вадеева (18 очков), у босниек лидером по очкам стала Джонквел Джонс (29 очков).

Следующий матч сборная России проведет 17 ноября на выезде против Эстонии.