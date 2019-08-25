Женская сборная России обыграла Швейцарию и добилась второй победы на ЧЕ-2019

Женская сборная России одержала победу над Швейцарией (3:0) во втором матче группового турнира чемпионата Европы-2019. Встреча проходила в Братиславе (Словакия).

Следующий матч Россия проведет 26 августа с Германией.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

Группа D

Испания — Белоруссия — 3:1 (25:22, 25:22, 15:25, 25:17)

Россия — Швейцария — 3:0 (28:26, 25:19, 25:9)

Группа A

Болгария — Сербия — 1:3 (25:16, 21:25, 20:25, 16:25)

Греция (Гренада) — Финляндия — 3:1 (26:24, 15:25, 25:21, 27:25)

Группа B

Словения — Португалия — 3:0 (25:21, 25:20, 25:9)

Группа C

Азербайджан — Голландия — 0:3 (15:25, 23:25, 23:25)

Эстония — Румыния — 1:3 (23:25, 32:30, 19:25, 21:25)