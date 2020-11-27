Что с российским женским волейболом? Наш лидер два раза проиграл 0:3 в Лиге чемпионов

«Динамо-Ак Барс» начал еврокубки очень тяжело

Лига чемпионов. Первый круг

Новара (Италия) — Динамо-Ак Барс — 3:0 (25:19, 25:22, 25:13)

Хемик (Польша) — Динамо-Ак Барс — 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)

Динамо-Ак Барс — Оломуец (Чехия) — 3:0 (25:18, 25:17, 25:20)

Наш женский чемпионат считается третьим по силе в Европе. Богатый турецкий и традиционно сверхконкурентный итальянский впереди, но остальных мы, по идее, должны опережать с отрывом. Да и к первым двум стремиться. Однако старт «Динамо-Ак Барс» (которое с московским «Динамо» дружно лидирует в Суперлиге-Париматч) в Лиге чемпионов, наводит на грустные мысли.

Казаночки сначала капитулировали перед «Новарой», а потом внезапно всухую проиграли «Хемику», без шансов отдав три концовки. И если «Динамо-Ак Барс» в России выиграло 11 матчей из 12 (единственное поражение — от динамовок Москвы), то «Хемик» у себя в Польше из семи игр победил лишь в трех. Накануне выезда в Новару подопечные Гилязутдинова за час разнесли «Липецк», а чемпионки Польши получили оплеуху в Лодзе и скатились на восьмое место в чемпионате. Это все к тому, что «Хемик», в котором из легионеров только сербка Йована Бракочевич да голландка Инди Байенс (которая почти не играет), сейчас явно не звенит.

Однако российский суперклуб они не заметили. А потом еще до тай-брейка закусились с «Новарой», которая нашего чемпиона переиграла совсем уж спокойно. Вот что значит уметь собраться и выдать лучшее в самый важный момент.

У Казани есть объективные причины неудачного старта. Восстанавливается после травмы Евгения Старцева, и очевидно, что пока чемпионка мира-2010 далека от пика формы. Никак не наберут обороты легионеры, от которых как раз в таких матчах ждут качества — ни Саманта Фабрис и ни Саманта Брисио в Италии не зажгли. А предъявлять что-то дебютанткам Лиги чемпионов Арине Федоровцевой, Татьяне Кадочкиной и Елизавете Поповой, которым по 16-18 лет, просто смешно. Тем более, они выглядели ничуть не хуже своих старших подруг. Да, местами не хватало искушенности, где-то — уверенности, но та же Федоровцева провела крепкий третий сет с итальянками, а в победной игре с чешками просто феерила. У Арины 47 процентов позитивного приема, три эйса, блок и 16 реализованных атак из 29. С 20 очками она стала самым результативным игроком матча. Уверенно дирижировала с «Оломуецом» Попова. Для юниорской тройки Гилязутдинова эти матчи, вне зависимости от результата, просто сокровищница опыта.

Хочется надеяться, что ко второму кругу группового раунда Лиги чемпионов, который пройдет в феврале, Казань подойдет в куда более боевом состоянии. Даже выход из группы еще возможен, хотя обыграть «Хемик» в Польше и «Новару» будет крайне сложно. Но, по крайней мере, характер игр должен измениться.

И ждем бойкого начала еврокубков от московского «Динамо» и «Локо» из Калининграда. Они сыграют в Стамбуле 8-10 декабря.

Хотя бы одна российская команда обязана выходить из группы в Лиге чемпионов, если мы хотим сохранять статус третьего по силе национального первенства. Были сезоны, когда нашим командам не удавалось добраться до «Финала четырех». Но такого, чтобы никто не вышел в плей-офф, — никогда. И хочется верить, что не будет. Тем более, в олимпийский сезон.