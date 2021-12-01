Стартует волейбольная Лига чемпионов. Сразу три российских клуба претендуют на победу

В преддверии домашнего чемпионата мира к еврокубкам повышенный интерес.

Лига чемпионов в этом году будет очень любопытной. Для многих игроков она станет проверкой перед чемпионатом мира в России. От нашей страны в главном клубном турнире сыграют «Динамо», питерский «Зенит» и «Локомотив», а в этих командах — значительная часть претендентов на попадание в сборную. Посмотреть уже этой зимой, как они смотрятся на фоне зарубежных топ-команд, — отличный бонус для всех нас.

Расклады

Есть у каждой из трех наших команд и турнирные амбиции. Как минимум о четвертьфинале помышляют все. Это не футбол. Для выхода из группы, напомним, нужно выигрывать свою группу или быть в числе трех лучших команд (из пяти), занявших второе место.

Действующие чемпионы страны — «Динамо» — сыграют с «Варшавой», «Анкарой» и «Гриньярдом». По идее, москвичи должны бороться за первую строчку с поляками, в составе которых — чемпионы мира Бартош Кволек и Петр Новаковски. Команды из Турции и Бельгии по составу и возможностям куда скромнее. 1 декабря команда Константина Брянского встречается дома с «Варшавой», и очень важно сразу было бы показать, кто в квартете хозяин. Дальше будет проще.

В этот же вечер в Питере «Зенит» будет экзаменовать «Бенфику» — лучшую команду Португалии. Еще с ними в группе чемпионы Сербии — «Войводина» — и Германии — «Берлин». Российский клуб здесь безусловный фаворит. Хотя с немцами (ну как немцами — тон там задают наш Сергей Гранкин и американцы) просто не будет. Тем не менее шансы на плей-офф представляются весомыми.

Тяжелее всего придется «Локомотиву». Новосибирску не фартануло с жеребьевкой: в соперниках — действующий победитель Лиги чемпионов «Закса» и чемпион Италии-2021 «Лубе Чивитанова». Кто хуже — непонятно. У «Заксы» — сплошь игроки сборной Польши плюс Дэвид Смит и Эрик Шоджи, американские звезды. У «Лубе» вообще «дрим-тим»: Хуанторена, Лукарелли, Зайцев, Симон, де Чекко. Да, кстати, и третью команду со счетов сбрасывать нельзя. «Марибор» — чемпионы Словении, а насколько хороши волейболисты этой страны, можно понять по последним Евро. Натуральная группа смерти. Как в ней выжить — большой вопрос. Но для молодой сибирской команды такая мясорубка — огромный опыт.

Начинает команда Пламена Константинова в Италии. Будет трудно. «Чивитанова» за восемь ноябрьских матчей проиграла один лишь сет.

Казань идет за другим трофеем

Если вы потеряли казанский «Зенит» — еще одну нашу топ-команду, — то она выступает в турнире рангом ниже — Кубке ЕКВ. Дело в том, что суперклуб из Татарстана в тройку прошлого чемпионата России не попал.

Подопечные Алексея Вербова уже сыграли первый раунд в своем турнире и ожидаемо прошли эстонский «Тарту». В 1/16 финала Максима Михайлова и Ко ждет австрийская «Задруга» — тоже не тот соперник, которого стоит бояться.

С этого же раунда в борьбу включается «Кузбасс». Кемеровская команда начинает свой путь дуэлью с «Чешке Будиевице». Несмотря на все проблемы в начале сезона, сибиряки должны обыгрывать чехов. В прошлом году финал турнир был чисто российским: «Динамо» — питерский «Зенит». Было бы неплохо, если бы и в нынешнем сезоне трофей остался в нашей стране.

Проведение ЧМ 2022 станет импульсом для Уфы

Проведение чемпионата мира по волейболу 27 ноября стало одной из тем выездного совещания комитета Госдумы по физической культуре и спорту в Уфе. Министр спорта России Олег Матыцин подчеркнул, что ЧМ 2022 послужит дополнительным импульсом для развития спорта в регионе. В свою очередь премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров отметил, что Башкортостан имеет большой опыт проведения масштабных мероприятий?всероссийского и международного уровня. В августе 2022 года Уфа станет одним из 10 российских городов, который примет матчи чемпионата мира. В столице Башкирии на базе «Уфа Арены» матчи проведут участники группы D — сборные Франции, Словении, Германии и Камеруна. (ТАСС)