«Судья из Латвии «порезал» русских и получит за это дома медаль». Скандал в Лиге чемпионов

Болгарский тренер «Локомотива» Пламен Константинов выдал по-настоящему пламенный монолог после поражения его команды.

Лига чемпионов

Мужчины

Групповой этап

«Локомотив» (Россия) — «Закса» (Польша) — 1:3 (19:25, 25:21, 24:26, 23:25)

«Греньярд» (Бельгия) — «Динамо» (Россия) — 0:3 (20:25, 22:25, 18:25)

«Войводина» (Сербия) — «Зенит» (Россия) — 0:3 (22:25, 13:25, 20:25)

Что вы знаете о невезении?

Новосибирскому «Локомотиву» в группе в Лиге чемпионов достались лидер итальянского чемпионата «Лубе Чивитанова», состав которой — натуральная сборная мира, плюс «Закса» — действующий победитель турнира, чьи текущие показатели в чемпионате Польши — 12 побед в 12 встречах.

Первый матч сибиряки проводили в Италии. Хозяева без раздумий поставили игру на максимально поздний слот. В итоге «Локомотив», изрядно уставший от далекого перелета, был вынужден выходить на площадку глубоко ночью по новосибирскому времени. И отхватил по полной. 0:3 без каких-либо шансов.

Главный тренер Пламен Константинов тогда честно сказал, что акцент в этой Лиге чемпионов будет делаться на домашние матчи. И намекнул, что как бы тяжело ни было выжить в этой группе, легкой жизни в Новосибирске не будет ни у кого.

Болгарский взрыв в микст-зоне

На этой неделе в Сибирь прилетела не проигравшая ни одного матча в сезоне «Закса» — и Константинов был полон решимости прервать её красивую серию.

Правда, прямо перед игрой прилетела неприятная новость — из-за недомогания выбыл ключевой игрок команды Ильяс Куркаев. Крайне ощутимая потеря, но «Локо» все равно выходил с запредельным настроем. Побить действующего победителя Лиги чемпионов — особая мотивация.

Сначала команды обменялись сетами. В третьей партии российская команда горела 12:19, однако сумела достать соперника — 23:23. После этого произошло ключевое событие в матче. Судья из Латвии Салвис Куртис принял крайне неоднозначное решение: свистнул задержку мячу Игорю Тисевичу при игре в защите. Было там что-то или нет — лучше разбирать экспертам в судействе. И случись подобное в начале партии, никто бы не обратил особого внимания. Но когда такие эпизоды решают судьбу сета — оставлять их без внимания невозможно. А это очко стало ключевым. 1:2.

После такой концовки «Локомотив» провалил начало четвертой партии, снова летел «минус» семь, потом героическими усилиями достал «Заксу», но дожать не сумел. 23:25 и 1:3.

— Обычно я не говорю про судей, — начал Константинов в микст-зоне. И тут же выдал сумбурный монолог про деньги, офшоры и Прибалтику. А концовка его эмоционального выступления про рефери очень даже понятна.

— Сейчас он вернется в свою страну — и ему там медаль дадут! Потому что он «порезал» русских в России. Он молодец большой. Поздравляю.

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Новосибирск убежден, что команду «убили». Капитан Павел Круглов тоже признал, что паузы и судейские решения несколько выбили всех из колеи. Но вместе с тем отметил, что в каждой партии отпускать соперника такого уровня даже на 3-4 очка неприемлемо. А ведь «Локо» проигрывал по 7! Судьи судьями, но обращать внимание нужно в первую очередь на то, на что можешь повлиять.

Тут еще эта болезнь Куркаева совсем не в тему... В чем главная причина поражения- ещё надо разобраться.

Теперь шансы команды на плей-офф мизерны. Напомним, туда попадают только победители групп и три из пяти лучших команд, занявших вторые места. Лучшее, что может сделать «Локомотив» теперь — обыграть «Заксу» в Польше. Это может оставить и ее за бортом Лиги чемпионов. Такой ответ был очень громким.

«Динамо» и «Зенит» рвутся в плей-офф

У двух других наших команд все гораздо спокойнее. «Динамо» в первом туре помучилось в Москве с другим польским клубом — варшавским «Проектом», но все-таки одержало победу на тай-брейке. А во вторник без какого-либо напряга обыграло в Бельгии «Греньярд» — 3:0. Если бело-голубые возьмут шесть очков в предстоящих спаренных матчах с турецким «Зираатом», то практически обеспечат себе плей-офф. Потому что представить расклад, при котором команда Константина Брянского проиграла бы дома бельгийцам, просто невозможно.

Безоблачно все и у Питера. «Зенит» на старте турнира разнес дома «Бенфику» — 3:0. Когда видишь такую афишу, сразу думаешь: вот бы и в футболе так! А в среду вечером команда Туомаса Саммелвуо сыграла в Нови-Саде с чемпионом Сербии «Войводиной» — и не испытала никаких проблем. Очередные 3:0. Питерская команда на данный момент, наверное, единственная команда в Европе, которая в своей истории не проигрывала в Лиге чемпионов даже сета.

«Зенит» уверенно возглавляет свой квартет. В январе команде предстоит главное испытание группового этапа: игры с «Берлином» Сергея Гранкина. Расклады примерно такие же, как и у «Динамо» — две победы открывают дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов.