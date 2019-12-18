«Зенит» обыграл «Нефтохимик» и вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ

В ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ по волейболу среди мужчин «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл болгарский «Нефтохимик» — 3:0. Счет в партиях 25:21, 25:22, 25:19.

По сумме двух матчей российский клуб пробился в 1/8 финала. В первой игре «Зенит» также победил в трех сетах.

В 1/8 финала команде будет противостоять черногорский клуб «Будва».

Кубок ЕКВ. Мужчины

1/16 финала

Ответный матч

«Зенит СПб» (Россия) — «Нефтохимик» (Болгария) — 3:0 (25:21, 25:22, 25:19)

18 декабря.