«Зенит» обыграл «Нефтохимик» и вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ
21:20
В ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ по волейболу среди мужчин «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл болгарский «Нефтохимик» — 3:0. Счет в партиях 25:21, 25:22, 25:19.
По сумме двух матчей российский клуб пробился в 1/8 финала. В первой игре «Зенит» также победил в трех сетах.
В 1/8 финала команде будет противостоять черногорский клуб «Будва».
Кубок ЕКВ. Мужчины
1/16 финала
Ответный матч
«Зенит СПб» (Россия) — «Нефтохимик» (Болгария) — 3:0 (25:21, 25:22, 25:19)
18 декабря.
Loading...
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...