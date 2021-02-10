Казанский «Зенит» победил «Берлин» в Лиге чемпионов

10 февраля волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Берлин» (3:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Для российского клуба эта победа стала пятой в пяти матчах турнира. «Зенит» с 15 очками возглавляет группу, «Берлин» — 12 баллов и вторая строчка.

11 февраля казанцы сыграют с «Любляной», начало — в 19.00 (мск).

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

Группа C

«Берлин» (Германия) — «Зенит-Казань» (Россия) — 0:3 (18:25, 16:25, 14:25)