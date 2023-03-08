Американская чемпионка по конному спорту имеет нестандартные формы. Она сразила миллионера

Фото яркой блондинки, звезды подиума и трехкратной чемпионки мира.

Один из лучших подающих MLB (главная лига бейсбола в США) Джастин Верландер недавно отметил свой 40-й день рождения.

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На вечеринке по случаю юбилея питчер «Нью-Йорк Метс», заключивший с клубом в прошлом году двухлетний контракт на 86,7 миллиона долларов, поблагодарил своих партнеров и высказал особую признательность своей очаровательной супруге, которая вдохновляет его на спортивные победы.

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31-летняя Кейт Аптон — знаменитая американская модель и актриса.

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Она родилась в небольшом городке Сент-Джозеф штата Мичиган и не планировала стать моделью. В подростковом возрасте Кейт была нескладной и считала себя гадким утенком. Но, как в сказке, судьба распорядилась иначе. В 16 лет Кейт приняла участие в кастинге модельного агентства и так понравилась организаторам, что в первый же день с ней заключили контракт.

Фото Getty Images

Через некоторое врем юная модель перебралась в Нью-Йорк и стала сотрудничать с мировыми брендами одежды, купальников, нижнего белья.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Некоторые деятели моды скептически относились к модельной карьере Аптон, ведь она отнюдь не худышка, но ее аппетитные формы оценили самые известные мировые бренды. По-настоящему знаменитой Аптон стала после рекламы купальников в невесомости для проекта знаменитого журнала Sports Illustrated.

James Macari Illustrated/ Contour RA, Фото Getty Images

Эффектную блондинку стали приглашать сниматься в кино — ее можно увидеть в нескольких фильмах и сериалах. Во время съемок рекламного ролика популярной игры Game of War Кейт пришлось скакать на лошади.

Фото Global Look Press

Для нее это было несложно, ведь она трехкратная чемпионка мира среди юниоров по конному спорту.

Фото Getty Images

В 2018 году Аптон была признана самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала «Махim».

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К этому времени Кейт уже была женой звезды бейсбола Джастина Верландера, с которым встречалась с 2014 года. Свадьбу они сыграли в 2017-м.

Фото Global Look Press

Через год у пары появилась дочка Женевьева.

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Большую часть времени Аптон сейчас уделяет семье. Ездит на игры супруга и с удовольствием посещает матчи баскетбольного «Майами Хит» во Флориде, где сейчас проживает. В скромной болельщице иногда трудно узнать супермодель.

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Сейчас Аптон не так часто выходит на подиум. Много времени и средств она тратит на благотворительность и различные фонды помощи животным. Но иногда продолжает блистать на телевидении, модных показах и ковровых дорожках кинофестивалей, куда ее с удовольствием приглашают.

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