Жеребятьева подтвердила, что выходит замуж за Большунова

Российская лыжница Анна Жеребятьева подтвердила, что выходит замуж за лыжника Александра Большунова. Ранее спортсменка опубликовала в сториз фотографию с кольцом на безымянном пальце.

«Значит ли это, что скоро будет свадьба?» — задали вопрос Жеребятьевой в Instagram.

«Значит», — коротко ответила лыжница.

В сезоне-2019/20 Большунов выиграл «Тур де Ски» и «Большой хрустальный глобус». Пара встречается с 2015 года.