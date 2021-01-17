Жена Семака рассказала, как по ошибке потратила огромную сумму на футболку Салаха

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, как по ошибке потратила большую сумму на футболку «Ливерпуля» с автографом Мохамеда Салаха. По ее словам, инцидент произошел в ОАЭ (поскольку она упоминала валюту дирхам).

«Зашла в фирменный магазин ФК «Ливерпуль». И на кассе, в тот момент, когда тебе предлагают сувениры и разные безделушки. Мне между делом предложили футболку с оригинальным автографом Салаха, — написала Анна Семак в сториз Instagram. — Я подумала, что это будет хороший подарок Савве, ведь он фанат «Ливерпуля». Когда-то давно мне казалось, что курс дирхама почти равен курсу рубля. Однако уже в такси я почувствовала себя неспокойно. Дома я проверила состояние счета и поняла, что все деньги куда-то пропали. Оказалось, что я немного ошиблась с нулями и случайно купила футболку за (десять значков «доллар»). Ночью я дурно спала. Наверное, отчасти меня подвел тот факт, что в нашу жизнь футболки с автографами футболистов всегда приходили бесплатно.

К моей великой радости, футболку удалось вернуть обратно в магазин".