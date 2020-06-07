Жена Овечкина вспомнила, как сыграла в пляжный волейбол с мужем

Анастасия Шубская, супруга капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новую сторис в Instagram. Жена 34-летнего российского хоккеиста вспомнила, как сыграла с мужем в пляжный волейбол.

Видео было записано в январе 2020 года, когда Анастасия еще была беременна. На кадрах видно, как Овечкин не смог справиться с неудобным пасом от своего партнера, а команда Шубской принялась праздновать неудачу форварда.

27 мая 2020-го Овечкин стал отцом во второй раз. На свет появился мальчик, которого назвали Ильей.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.

18 августа 2018 года в семье Овечкиных родился сын Сергей, названный в честь умершего брата хоккеиста.