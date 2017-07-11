Жена Овечкина: "Невозможно описать словами то, что мы испытали в день свадьбы"

Супруга нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия Шубская на своей странице в Инстаграме поделилась эмоциями от прошедшей свадьбы. Девушка также поблагодарила друзей и родных за поддержку и добрые слова.
Напомним, Овечкин и Шубская расписались в 2016 году, а в прошлую субботу – в День любви, семьи и верности - сыграли роскошную свадьбу.
Свадьба Овечкина. Как это было //
Овечкин и Шубская. История любви //
Хоккеист Овечкин женился на фотомодели Шубской. Подробности
Невозможно описать словами то, что мы испытали в этот день! Эмоции переполняют до сих пор! Хотим сказать спасибо, нашим друзьям, что пришли и разделили с нами этот праздник!Спасибо всем за тёплые и добрые пожелания! И спасибо нашим родителям и родным за поддержку и любовь🙏🏼❤#овечкины #свадьбаовечкиных #овечкин #ovechkinabride photo by @bulgakigor