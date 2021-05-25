Жена Малкина Кастерова показала фото в кофте «Питтсбурга»
20:05
Телеведущая Анна Кастерова, супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 34-летнего хоккеиста показала подписчикам снимок в кофте с эмблемой «Пингвинз».
«Много у меня тут болельщиков «Питтсбурга»?» — подписала фото Кастерова.
Евгений Малкин и Анна Кастерова вместе воспитывают сына Никиту.
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