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Жена Малкина Кастерова показала фото в кофте «Питтсбурга»

20:05
Анна Кастерова. Фото Instagram
Анна Кастерова. Фото Instagram
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Телеведущая Анна Кастерова, супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 34-летнего хоккеиста показала подписчикам снимок в кофте с эмблемой «Пингвинз».

«Много у меня тут болельщиков «Питтсбурга»?» — подписала фото Кастерова.

Евгений Малкин и Анна Кастерова вместе воспитывают сына Никиту.

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