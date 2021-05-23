Секс-символ Bellator Лореда показала откровенное фото в бикини, обратившись к хейтерам

Американка Валери Лореда выложила новое откровенное фото в Instagram. Она показала фотографию в купальнике.

При этом правая рука Лореды замотана в гипс.

На турнире Bellator 259 она уступила соотечественнице Ханне Гай.

Поединок в наилегчайшем весе завершился победой Гай единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

На счету 22-летней Лореды теперь три победы при одном поражении. У 26-летней Гай такая же статистика.