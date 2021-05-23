Секс-символ Bellator Лореда показала откровенное фото в бикини, обратившись к хейтерам
23:13
Американка Валери Лореда выложила новое откровенное фото в Instagram. Она показала фотографию в купальнике.
При этом правая рука Лореды замотана в гипс.
На турнире Bellator 259 она уступила соотечественнице Ханне Гай.
Поединок в наилегчайшем весе завершился победой Гай единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).
На счету 22-летней Лореды теперь три победы при одном поражении. У 26-летней Гай такая же статистика.
Читайте также
2
Зачет
vs
10
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю