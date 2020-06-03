Жена Малафеева ответила на вопрос о том, был ли у нее секс втроем

Екатерина Малафеева, жена экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, ответила на вопросы пользователей в своем Instagram. У нее спросили про секс втроем.

— Вопросы пошли совсем нескромные. Ну кто такое мог задать? Конечно, муж. Муж, ты у меня единственный. Никогда больше никого не было. Как родилась, сразу же тебя встретила.

Супруга Малафеева ответила на вопрос о том, был ли у неё секс втроём pic.twitter.com/hDzgWiSubr — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) June 3, 2020

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