Жена Малафеева ответила на вопрос о том, был ли у нее секс втроем
18:09
Екатерина Малафеева, жена экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, ответила на вопросы пользователей в своем Instagram. У нее спросили про секс втроем.
— Вопросы пошли совсем нескромные. Ну кто такое мог задать? Конечно, муж. Муж, ты у меня единственный. Никогда больше никого не было. Как родилась, сразу же тебя встретила.
Супруга Малафеева ответила на вопрос о том, был ли у неё секс втроём pic.twitter.com/hDzgWiSubr— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) June 3, 2020
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