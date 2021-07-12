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Жена Карпина подвела итоги Евро-2020

12:39
Дарья Карпина. Фото Instagram
Дарья Карпина. Фото Instagram
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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, поделилась впечатлениями от Евро-2020.

«Ну вот и завершился праздник футбола. Болельщиков сборной Италии с победой!

Как вам чемпионат? Очень много неожиданных матчей, улетевшая первой домой группа смерти, расстроившие мои фавориты, красивые голы, не менее красивая форма у судей.

Одним словом, жаль, что Евро-2020 закончилось, зато скоро начнется наш любимый и родной чемпионат России. Ждете?» - написал Дарья в Instagram.

 

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Иван Шитик все материалы автора

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