Жена Карпина подвела итоги Евро-2020

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, поделилась впечатлениями от Евро-2020.

«Ну вот и завершился праздник футбола. Болельщиков сборной Италии с победой!

Как вам чемпионат? Очень много неожиданных матчей, улетевшая первой домой группа смерти, расстроившие мои фавориты, красивые голы, не менее красивая форма у судей.

Одним словом, жаль, что Евро-2020 закончилось, зато скоро начнется наш любимый и родной чемпионат России. Ждете?» - написал Дарья в Instagram.