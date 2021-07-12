Жена Карпина подвела итоги Евро-2020
12:39
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, поделилась впечатлениями от Евро-2020.
«Ну вот и завершился праздник футбола. Болельщиков сборной Италии с победой!
Как вам чемпионат? Очень много неожиданных матчей, улетевшая первой домой группа смерти, расстроившие мои фавориты, красивые голы, не менее красивая форма у судей.
Одним словом, жаль, что Евро-2020 закончилось, зато скоро начнется наш любимый и родной чемпионат России. Ждете?» - написал Дарья в Instagram.
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