Гимнастка Севастьянова показала фото в потрясающем зеленом платье
08:00
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.
26-летняя спортсменка сфотографировалась в платье изумрудного цвета с высоким вырезом.
Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
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