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Гимнастка Севастьянова показала фото в потрясающем зеленом платье

08:00
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.

26-летняя спортсменка сфотографировалась в платье изумрудного цвета с высоким вырезом.

Публикация от Karolina (@karolisha.s)

Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

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Сергей Разин все материалы автора

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