Гимнастка Севастьянова показала фото в потрясающем зеленом платье

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.

26-летняя спортсменка сфотографировалась в платье изумрудного цвета с высоким вырезом.

Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.