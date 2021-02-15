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Жена Бобровского рассказала о плюсах и минусах жизни во Флориде

21:59
Сергей и Ольга Бобровские. Фото Instagram
Сергей и Ольга Бобровские. Фото Instagram
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Жена голкипера «Флориды» Сергея Бобровского, Ольга Бобровская, назвала минусы и плюсы жизни в американском штате.

«Плюсы: всегда солнце, вокруг много красоты, здесь «плавильный котел» культур, множество классных ресторанов и мероприятий (за исключением ковидных времен). Минусы: жара, влажность, это не Россия@, — написала жена Бобровского в Instagram.

«Чем нравится Россия, что возвращаетесь? Обычно все мечтают только о США», — обратился к Ольге один из ее подписчиков

«Потому что Россия — наш дом, а США — работа. Мы не эмигранты, у нас российские паспорта. Мы приезжаем в Америку перед началом хоккейного сезона, а после возвращаемся домой. Все, кто мечтает о жизни в США, по моему мнению, составили свои радужные представления из фильмов либо приезжали в страну туристами. Чтобы сбросить с себя розовые очки, надо прожить здесь хотя бы (!) год. Я могу понять людей, которые едут в другую страну жить, если они не могут быть востребованы в своей профессии, например. В остальных случаях это почти всегда разочарование», — ответила Ольга.

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