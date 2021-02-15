Жена Валерия Карпина выпустила новую песню

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в своем Instagram новый пост. Возлюбленная российского специалиста выпустила новую песню под названием «И снова о любви».

«Ну вот. Всем влюбленным посвящается. И снова о любви... Друзья, буду очень благодарна репостам», — написала Дарья Карпина.

Осенью прошлого года девушка записала песню «Дождь по глазам».

Валерий и Дарья Карпина вместе с июня 2017 года.