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Жена Валерия Карпина выпустила новую песню

19:11
Дарья Карпина. Фото Instagram
Дарья Карпина. Фото Instagram
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Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в своем Instagram новый пост. Возлюбленная российского специалиста выпустила новую песню под названием «И снова о любви».

«Ну вот. Всем влюбленным посвящается. И снова о любви... Друзья, буду очень благодарна репостам», — написала Дарья Карпина.

Осенью прошлого года девушка записала песню «Дождь по глазам».

Валерий и Дарья Карпина вместе с июня 2017 года.

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