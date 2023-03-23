Загитова снялась в откровенном образе черной невесты

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новые фотографии в своем Telegram-канале. Фигуристка показала фотосессию в черном платье с фатой.

Подписчики остались под впечатлением и написали в комментариях много комплиментов: «Огонь», «Вау! Алина, ты такая шикарная», «Неземная красота!».

20-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. 14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила в шоу «Влюбленные в фигурное катание».