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Сегодня, 16:16

Загитова показала на видео свою фигуру в нежном розовом купальнике

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своих социальных сетях новое видео.

20-летняя фигуристка продемонстрировала фигуру в нежном розовом купальнике в бассейне.

Загитова сейчас находится в Дубае. Она принимала участие в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда о двух королевствах», которое состоялось в ОАЭ 6 и 7 января.

Загитова является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, чемпионкой мира и Европы. Фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

Фигурное катание
Алина Загитова
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Загитова показала фото из бассейна в тонком купальнике
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