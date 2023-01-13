Загитова показала фото с яхты в откровенном наряде
Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своих социальных сетях новое видео.
20-летняя фигуристка показала, как отдыхает на яхте. Девушка была одета в откровенный наряд белого цвета.
Загитова сейчас находится в Дубае. Она принимала участие в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда о двух королевствах», которое состоялось в ОАЭ 6 и 7 января.
Загитова является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, чемпионкой мира и Европы. Фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.
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