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Сегодня, 08:58

Очень большие губы: Загитова опубликовала фрагменты фотосессии для модного журнала

Загитова опубликовала фрагменты фотосессии для модного журнала
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Соцсети Алины Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новые фото у себя в соцсетях.

Спортсменка показала снимки с фотосессии для модного журнала.

«Сегодня был очень насыщенный день. Утром я потренировалась, а потом пошла на съемки для журнала — потом узнаете, для какого», — рассказала Загитова.

Алина Загитова. Фото Соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова.
Соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова. Фото Соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова.
Соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова. Фото Соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова.
Соцсети Алины Загитовой

20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы в одиночном женском катании. Она не принимает участия в официальных турнирах с декабря 2019 года.

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