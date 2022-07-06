Очень большие губы: Загитова опубликовала фрагменты фотосессии для модного журнала
Загитова опубликовала фрагменты фотосессии для модного журнала
Российская фигуристка Алина Загитова выложила новые фото у себя в соцсетях.
Спортсменка показала снимки с фотосессии для модного журнала.
«Сегодня был очень насыщенный день. Утром я потренировалась, а потом пошла на съемки для журнала — потом узнаете, для какого», — рассказала Загитова.
Алина Загитова.
Соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова.
Соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова.
Соцсети Алины Загитовой
20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы в одиночном женском катании. Она не принимает участия в официальных турнирах с декабря 2019 года.
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