Очень большие губы: Загитова опубликовала фрагменты фотосессии для модного журнала

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новые фото у себя в соцсетях.

Спортсменка показала снимки с фотосессии для модного журнала.

«Сегодня был очень насыщенный день. Утром я потренировалась, а потом пошла на съемки для журнала — потом узнаете, для какого», — рассказала Загитова.

Алина Загитова. Соцсети Алины Загитовой

Алина Загитова. Соцсети Алины Загитовой

Алина Загитова. Соцсети Алины Загитовой

20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы в одиночном женском катании. Она не принимает участия в официальных турнирах с декабря 2019 года.