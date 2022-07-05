«Так бы и укусил за попу». Валитова выложила фото на море в откровенном купальнике
Дарья Валитова выложила фото в откровенном купальнике с пляжа
Дарья Валитова, бывшая супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новое фото у себя в соцсетях.
Девушка выложила снимок с моря в купальнике серого цвета.
Дарья Валитова.
Соцсети Дарьи Валитовой
Подписчики оценили новый пост Валитовой:
«Потрясающая фигура».
«Милая».
«Так бы и укусил за попу».
Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.
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