Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 09:26

«Так бы и укусил за попу». Валитова выложила фото на море в откровенном купальнике

Дарья Валитова выложила фото в откровенном купальнике с пляжа
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Соцсети Дарьи Валитовой

Дарья Валитова, бывшая супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новое фото у себя в соцсетях.

Девушка выложила снимок с моря в купальнике серого цвета.

Дарья Валитова. Фото Соцсети Дарьи Валитовой
Дарья Валитова.
Соцсети Дарьи Валитовой

Подписчики оценили новый пост Валитовой:

«Потрясающая фигура».

«Милая».

«Так бы и укусил за попу».

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.

10
5
Читайте также
Внук легендарного Тихонова неожиданно завязал с хоккеем. Его замучили травмы
Кассовое шоу, искусственный интеллект, никаких россиян в топ-10. Отвечаем на 10 главных вопросов о драфте НХЛ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Богиня». Нугуманова выложила видео с моря, показав мокрую грудь в красном купальнике
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости