«Так бы и укусил за попу». Валитова выложила фото на море в откровенном купальнике

Дарья Валитова выложила фото в откровенном купальнике с пляжа

Дарья Валитова, бывшая супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новое фото у себя в соцсетях.

Девушка выложила снимок с моря в купальнике серого цвета.

Дарья Валитова. Соцсети Дарьи Валитовой

Подписчики оценили новый пост Валитовой:

«Потрясающая фигура».

«Милая».

«Так бы и укусил за попу».

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.