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«Я каждый день обнаруживаю синяки в таких местах...» Бузова — о тренировках в «Ледниковом периоде»

20:16
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова. Фото Первый канал
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова. Фото Первый канал

Телеведущая и певица Ольга Бузова перед третьим выпуском шоу «Ледниковый период» на Первом канале рассказала о сложностях занятий. Звездная участника выступает в паре с олимпийским чемпионом Сочи в командном турнире Дмитрием Соловьевым.

— Номер сложный, интересный, насыщенный яркий, — сказала Бузова в эфире Первого канала. — После номера я обнаруживаю синяки в таких местах... Я даже не понимаю, откуда они там берутся. Как будто меня палками бьют.

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