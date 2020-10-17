Телеведущая и певица Ольга Бузова перед третьим выпуском шоу «Ледниковый период» на Первом канале рассказала о сложностях занятий. Звездная участника выступает в паре с олимпийским чемпионом Сочи в командном турнире Дмитрием Соловьевым.

— Номер сложный, интересный, насыщенный яркий, — сказала Бузова в эфире Первого канала. — После номера я обнаруживаю синяки в таких местах... Я даже не понимаю, откуда они там берутся. Как будто меня палками бьют.