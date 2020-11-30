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«Вполне приятная и адекватная». Навка рассказала о знакомстве с Бузовой

30 ноября 2020, 21:04
Ольга Бузова и Татьяна Навка. Фото Instagram
Ольга Бузова и Татьяна Навка. Фото Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о знакомстве с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Навка входит в жюри шоу «Ледниковый период», Бузова в этом сезоне принимает в нем участие.

«Ольга Бузова — одна из участниц «Ледникового периода». До проекта не была знакома с ней лично, но пообщавшись, оказалась вполне приятная, адекватная и невероятно трудолюбивая девушка, что не может не восхищать! Хочу отметить, что фигурное катание, на мой взгляд, дается ей тяжелее всех остальных участников, но ее работоспособность, упорство и азарт привело к финалу», — написала Навка в Instagram.

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