«Вполне приятная и адекватная». Навка рассказала о знакомстве с Бузовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о знакомстве с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Навка входит в жюри шоу «Ледниковый период», Бузова в этом сезоне принимает в нем участие.

«Ольга Бузова — одна из участниц «Ледникового периода». До проекта не была знакома с ней лично, но пообщавшись, оказалась вполне приятная, адекватная и невероятно трудолюбивая девушка, что не может не восхищать! Хочу отметить, что фигурное катание, на мой взгляд, дается ей тяжелее всех остальных участников, но ее работоспособность, упорство и азарт привело к финалу», — написала Навка в Instagram.