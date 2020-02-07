Возлюбленная Роналду станцевала танго в откровенном платье и попала на обложки газет

Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

В ноябре 2019-го появилась информация, что Криштиану тайно женился на Джорджине.

Как Роналду нашел свою любовь. Она работала продавцом-консультантом