Возлюбленная Роналду станцевала танго в откровенном платье и попала на обложки газет
Девушка форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес стала ведущей музыкального фестиваля в итальянском Сан-Ремо. На мероприятии присутствовал и сам 35-летний португалец.
В заверешении вечера Джорджина исполнила аргентинское танго. После танца девушка спустилась к зрителям и поцеловала Роналду.
Georgina Rodriguez dancing Tango for the first time in Sanremo ??? pic.twitter.com/jZwwIpN5i3— @GIBELLXK (@gigibellakenda1) February 7, 2020
Итальянские СМИ не могли оставить без внимания выступление возлюбленной нападающего туринцев. Некоторые поместили девушку на обложки.
«Hai visto com'? salita in alto Georgina durante il tango? Sembrava Cristiano contro la Sampdoria.» #Sanremo2020 pic.twitter.com/XXnoVAA91L— Lorenzo Picardi (@lnzpcr) February 7, 2020
Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.
В ноябре 2019-го появилась информация, что Криштиану тайно женился на Джорджине.
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