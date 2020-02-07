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Возлюбленная Роналду станцевала танго в откровенном платье и попала на обложки газет

14:28
Джорджина Родригес. Фото twitter.com
Джорджина Родригес. Фото twitter.com
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Девушка форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес стала ведущей музыкального фестиваля в итальянском Сан-Ремо. На мероприятии присутствовал и сам 35-летний португалец.

В заверешении вечера Джорджина исполнила аргентинское танго. После танца девушка спустилась к зрителям и поцеловала Роналду.

Итальянские СМИ не могли оставить без внимания выступление возлюбленной нападающего туринцев. Некоторые поместили девушку на обложки.

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