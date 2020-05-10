«Вот это грудь!» Фото жены Песьякова в купальнике потрясло подписчиков

Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала новую фотографию в Instagram. Жена 31-летнего российского футболиста показала коллаж из двух фотографий.

На первой — снимок из детства, на второй — фото настоящего времени.

«Похожа?» — спросила у своих подписчиков Ксения Песьякова.

«Вот это грудь!» — отреагировал один из фанатов в комментариях под постом.

В сезоне-2019/20 Песьяков провел 12 матчей за «Ростов» и пропустил 18 голов.