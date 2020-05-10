«Вот это грудь!» Фото жены Песьякова в купальнике потрясло подписчиков
20:10
Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала новую фотографию в Instagram. Жена 31-летнего российского футболиста показала коллаж из двух фотографий.
На первой — снимок из детства, на второй — фото настоящего времени.
«Похожа?» — спросила у своих подписчиков Ксения Песьякова.
«Вот это грудь!» — отреагировал один из фанатов в комментариях под постом.
В сезоне-2019/20 Песьяков провел 12 матчей за «Ростов» и пропустил 18 голов.