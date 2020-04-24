«Важно не забывать про мышцу, которая выше плеч». Мощный пост Николь Ковальчук

Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новый пост в Instagram.

— Как вы питаетесь, в чем себя ограничиваете, сколько раз в неделю тренируетесь и т.п... частый вопрос, который мне задают, — написала Ковалчьук. — Мои принципы питания остаются неизменными, которые я соблюдаю на протяжении уже очень долгого времени.

У меня нет жестких запретов, мой организм настолько привык контролировать «чистоту» моего питания, что редко просит «закидывать» его мусором. Я не занимаюсь самобичеванием за лишнюю съеденную конфетку или шарик мороженого, если мне очень хочется чего-то «вредненького» я это ем и не чувствую себя грязной грешницей, потому что съела углеводы после шести вечера. Мне повезло, я очень люблю спорт во всех его проявлениях, поэтому мои тренировки не «про надо» а про удовольствие жить в своём теле. Адекватность и умеренность. Все у нас в голове! Человеческое тело способно на многое. Главное — убедить в этом мозг, следовательно, худея или прокачивая тело важно не забывать про мышцу которая у нас выше плеч.

И я сейчас не про трапециевидную...