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Сегодня, 21:25

Невеста Роналду похвасталась сочной фигурой на Каннском кинофестивале

Галина Глазко
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Джорджина Родригес.
Фото Соцсети

Невеста футболиста «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала свой образ для выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023. Девушка выбрала золото платье с открытой спиной.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. Джорджина родила футболисту дочь Алану осенью 2017 года. 18 апреля этого года стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил.

Ранее сообщалось, что Роналду может расстаться с Родригес из-за ее расточительности. Пара встречается с 2016 года, у них пятеро детей.

Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
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