«У нас космическая связь». Гимнастка Солдатова назвала главных мужчин в своей жизни

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о главных мужчинах в своей жизни — отце и брате.

— Мой папа скрытный, я скрываю его, он шпион, секретный агент (смеется), — цитирует Солдатову РИА Новости. — Я обожаю своего отца, просто не представляете насколько! У нас с ним какая-то просто космическая связь. Мы с ним очень мало общаемся, но при этом, например, можем провести весь день вместе, особо ни о чем не говорить, и абсолютно кайфовать от окружения друг друга. Или наоборот — можем проболтать весь день на абсолютно разные темы.

Отца я обожаю, души в нем не чаю, готова все на свете для него сделать. Если он будет десять тысяч раз не прав, я все равно скажу — нет, он прав, абсолютно! Он машинист, все еще работает. И еще я обожаю своего брата. Точно так же, как я обожаю своего папу (смеется).

— Два главных мужчины в жизни?

— Не то слово! Я готова все для них сделать! Всегда задариваю их подарками, и, естественно, обожаю, души не чаю. Брату, кстати, тогда секцию спортивной гимнастики мы так и не нашли. Но он испробовал, кажется, все виды спорта, которые существуют. Был батутистом, каратистом, пловцом... кажется, даже на танцы ходил. Перепробовал абсолютно все! Но в итоге он очень умный, ужасно умный. Закончил школу с золотой медалью и получил высшее с красным дипломом.