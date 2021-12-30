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Туктамышева опубликовала фотографию после четырех часов сна

07:55
История в Instagram Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
История в Instagram Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в историях Instagram новую фотографию.

Ради Валерии Максимовой (тренер по физподготовке. — Прим. «СЭ») можно и четыре часа поспать", — написала Туктамышева.

На чемпионате России Туктамышева заняла 7-е итоговое место. По сумме двух программ спортсменка набрала 224,40 балла.

26 декабря стал известен состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдет 10-16 января. Туктамышева стала запасной.

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Евгений Козинов все материалы автора
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