Туктамышева опубликовала фотографию после четырех часов сна

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в историях Instagram новую фотографию.

Ради Валерии Максимовой (тренер по физподготовке. — Прим. «СЭ») можно и четыре часа поспать", — написала Туктамышева.

На чемпионате России Туктамышева заняла 7-е итоговое место. По сумме двух программ спортсменка набрала 224,40 балла.

26 декабря стал известен состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдет 10-16 января. Туктамышева стала запасной.