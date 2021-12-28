Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

«Почти все видно». Гимнастка Севастьянова показала фото в крошечном бикини

Гимнастка Севастьянова опубликовала фото в откровенном бикини
19:25
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Теги:

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала фото в Instagram в откровенном бикини.

26-летняя девушка показала снимок в бассейне в зеленом купальнике.

«Почти все видно», — отреагировал один из пользователей в комментариях, добавив эмодзи огня.

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она завершила карьеру после Олимпиады в Лондоне в 2012 году.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
10 продуктов, которые надо есть зимой. Советы ученых и ассоциаций по питанию
Плохая память: что привело к ликвидации «Международного Мемориала»
8
1
Реклама