«Почти все видно». Гимнастка Севастьянова показала фото в крошечном бикини

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала фото в Instagram в откровенном бикини.

26-летняя девушка показала снимок в бассейне в зеленом купальнике.

«Почти все видно», — отреагировал один из пользователей в комментариях, добавив эмодзи огня.

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она завершила карьеру после Олимпиады в Лондоне в 2012 году.