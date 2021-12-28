«Почти все видно». Гимнастка Севастьянова показала фото в крошечном бикини
Гимнастка Севастьянова опубликовала фото в откровенном бикини
19:25
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала фото в Instagram в откровенном бикини.
26-летняя девушка показала снимок в бассейне в зеленом купальнике.
«Почти все видно», — отреагировал один из пользователей в комментариях, добавив эмодзи огня.
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она завершила карьеру после Олимпиады в Лондоне в 2012 году.
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