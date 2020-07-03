«Теперь я за «Сельту» и Смолова». Бывшая ведущая «Спартака» показала откровенное фото и поддержала возобновление сезона

Бывшая ведущая клубного телевидения хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова опубликовала новую фотографию в Instagram. Девушка рассказала, что теперь переживает за успехи нападающего Федора Смолова, который старается закрепиться в составе «Сельты».

— В ла лиге я теперь за «Сельту» (в частности за Смолова), потому что за «Барсу» болеть как-то уже банально, — написала Ушакова в Instagram.