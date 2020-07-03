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«Теперь я за «Сельту» и Смолова». Бывшая ведущая «Спартака» показала откровенное фото и поддержала возобновление сезона

3 июля 2020, 17:20
Юлия Ушакова. Фото Instagram.
Юлия Ушакова. Фото Instagram.
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Бывшая ведущая клубного телевидения хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова опубликовала новую фотографию в Instagram. Девушка рассказала, что теперь переживает за успехи нападающего Федора Смолова, который старается закрепиться в составе «Сельты».

— В ла лиге я теперь за «Сельту» (в частности за Смолова), потому что за «Барсу» болеть как-то уже банально, — написала Ушакова в Instagram.

А вы такие же азартные, как я? ? Я за время карантина так соскучилась по большому футболу, что с возобновлением европеи?ских чемпионатов регулярно делаю ставки ??? Очень рада за Ливерпуль! Мощнеи?шии? состав, гениальныи? тренер (Клопп ?) В Ла Лиге я теперь за Сельту (в частности за @smolovfedor10 ??), потому что за Барсу болеть как-то уже банально ?? В России я сами знаете за кого ??? 19 июля я постараюсь не сглазить матч против Зенита ? Поставлю молча. ? А за кого болеете вы? И делаете ли ставки? У нас в @leonru_official новая акция с денежными призами- подробности ищите в сториз! Желаю всем победных ставок и много денег! ? Ваша Юлька ??? #ставкинафутбол #бклеон

Публикация от Юлия Ушакова (@yulia_ushakova)

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