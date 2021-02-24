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Тарасова поздравила Тутбердзе с днем рождения

13:02
Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова. Фото Instagram
Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова. Фото Instagram
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила свою коллегу, заслуженного тренера России Этери Тутберидзе с днем рождения. Прославленному специалисту исполнилось 47 лет.

«Поздравляю выдающегося тренера — Этери Георгиевну Тутберидзе с днем рождения! Желаю здоровья и счастья! Успехов дочке! Уникальных достижений в наступающем новом сезоне всем вашим спортсменам!» — написала Тарасова в Instagram.

Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)

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