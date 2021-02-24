Тарасова поздравила Тутбердзе с днем рождения

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила свою коллегу, заслуженного тренера России Этери Тутберидзе с днем рождения. Прославленному специалисту исполнилось 47 лет.

«Поздравляю выдающегося тренера — Этери Георгиевну Тутберидзе с днем рождения! Желаю здоровья и счастья! Успехов дочке! Уникальных достижений в наступающем новом сезоне всем вашим спортсменам!» — написала Тарасова в Instagram.